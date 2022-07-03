В Мариуполе растет показатель смертности среди горожан из-за катастрофы с медициной
В Мариуполе растет количество смертей среди горожан из-за жары и катастрофы с медициной
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Импровизированные бассейны для и уличные кухни. Люди начинают терять сознание прямо на улицах. Из-за коллапса медицины и отсутствия скорой помощи количество смертельных случаев быстро растет", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, Мариуполь нуждается в срочном вмешательстве гуманитарных миссий.
"Россия принесла смерть, разрушение и пропаганду. Ставя из-за очковтирательства жизни мариупольцев под еще большую угрозу", - отметил советник мэра.
- 1 июля в Мариуполе обнаружили братскую могилу , где с конца февраля было похоронено более 100 горожан.
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