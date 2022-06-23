В Мариуполе рашисты проводят "перепись населения", требуют сдавать дактилоскопию и предлагают похоронные услуги за 10 тыс. грн - ГУР
В Мариуполе жителям запрещают уезжать, требуют сдавать отпечатки пальцев – рашисты проводят "перепись населения". Кроме того, оккупанты предлагают похоронные услуги за 10 тыс. грн
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов" , у которых есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни", – говорится в сообщении.
В городе продолжается рост цен при отсутствии заработка. В частности, полторалитровая бутылка воды стоит 100 гривен, а килограмм свинины – 600.
ГУР добавляет, что в Мариуполе работают частные похоронные команды из России. За такие услуги просят – 10000 гривен.
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