Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов" , у которых есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни", – говорится в сообщении.

В городе продолжается рост цен при отсутствии заработка. В частности, полторалитровая бутылка воды стоит 100 гривен, а килограмм свинины – 600.



ГУР добавляет, что в Мариуполе работают частные похоронные команды из России. За такие услуги просят – 10000 гривен.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

18 июня советник мэра сообщил, что в ближайшее время в Мариуполе оккупанты планируют "мобилизовать" осужденных .

В Мариуполе оккупанты расклеивают объявления о трудоустройстве в охранную фирму, а на самом деле призывают мужчин на фронт.

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