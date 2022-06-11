В Мариуполе рашисты переименовали площадь Свободы и мира и повесили триколор, - советник мэра
В Мариуполе российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина, а также вывесили российский флаг
Об этом информирует в телеграмме советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко .
"Оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина и подняли над ней свой триколор. Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина", - написал Андрющенко.
Советник мэра пишет, что, вероятно, надпись "Мариуполь" на площади рашисты заменят на "Марнуполь", как на потолке при въезде в город. Андрющенко добавил: "Довольно поганиьт Мариуполь. Просто переименуйте уже в Жданов снова".
- 7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.
- Напомним, Мариуполю грозят десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, оккупанты начали закрывать захваченный город на карантин.
- В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумпомощью, люди теряют сознание.
- Оккупанты решили присвоить отделение Укрпочты в Мариуполе
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное