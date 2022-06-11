Об этом информирует в телеграмме советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко .

"Оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина и подняли над ней свой триколор. Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина", - написал Андрющенко.

Советник мэра пишет, что, вероятно, надпись "Мариуполь" на площади рашисты заменят на "Марнуполь", как на потолке при въезде в город. Андрющенко добавил: "Довольно поганиьт Мариуполь. Просто переименуйте уже в Жданов снова".

7 июня рашистские захватчики демонтировали стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже разорили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований.

Напомним, Мариуполю грозят десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, оккупанты начали закрывать захваченный город на карантин.

В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумпомощью, люди теряют сознание.

Оккупанты решили присвоить отделение Укрпочты в Мариуполе

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