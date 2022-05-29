Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе на проспекте Свободы рашисты обустроили морг.

"Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированных. Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для сокрытия и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", – пишет Петр Андрющенко.

Советник мэра добавляет, что фото свежее.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что угрожает экологической катастрофой .

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb