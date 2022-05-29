В Мариуполе рашисты обустроили в супермаркете морг, куда свозят вымытые из могил трупы
В мариупольском супермаркете россияне обустроили свалку трупов. Туда свозят тела, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированные
Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе на проспекте Свободы рашисты обустроили морг.
"Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированных. Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для сокрытия и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", – пишет Петр Андрющенко.
Советник мэра добавляет, что фото свежее.
- 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что угрожает экологической катастрофой .
- Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
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