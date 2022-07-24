В Мариуполе пьяные "деэнеровцы" бросили гранату во двор гражданского: ранены два человека
В Мариуполе 23 июля пьяные "деэнеровцы" бросили гранату во двор сделавшего им замечание мужчины и ранили двух человек
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Вчера около 20:15 в Мариуполе, в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме из "ДНР-войска") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор", - подчеркнул он.
В результате ранены двое мирных жителей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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