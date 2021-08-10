В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате: пострадали 5 рабочих
На аглофабрике ПАО "ММК имени Ильича" в городе Мариуполе 9 августа произошла авария, в результате которой пятеро рабочих получили термические ожоги
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли из агломератной машины. В результате аварии получили ожоги рабочие, находившиеся рядом - заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера.
Отмечается, что пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы.Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшего тяжкие последствия (ч.2 ст. 272 УК Украины).
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