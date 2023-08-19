В Мариуполе произошел конфликт между кадыровцами и россиянами
Вечером в субботу, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе произошел конфликт между россиянами и кадыровцами
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В районе "Кирова" (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов) собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами (некадыровцами). Все военные. Шум, выстрелы. За последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц", - рассказал Андрющенко.
Россияне вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт.
"Но что-то идет не так (ну, точнее так, но не по российским планам) Берите попкорн, сегодня россияне будут атаковать россиян. Пришло возмездие, откуда не ждали", - отмечает советник мэра Мариуполя.
- 18 августа стало известно, что в районе временно оккупированного Мариуполя россияне отступают и строят первую линию обороны.
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