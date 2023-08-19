В Мариуполе произошел конфликт между кадыровцами и россиянами

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В районе "Кирова" (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов) собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами (некадыровцами). Все военные. Шум, выстрелы. За последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц", - рассказал Андрющенко.

Россияне вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт.

"Но что-то идет не так (ну, точнее так, но не по российским планам) Берите попкорн, сегодня россияне будут атаковать россиян. Пришло возмездие, откуда не ждали", - отмечает советник мэра Мариуполя.