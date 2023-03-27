Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Кроме того, полностью заменили руководство в городе, убрали бывшего гауляйтера Иващенко и поставили Моргуна , бывшего сотрудника милиции, предавшего страну еще в 2014 году. И сейчас его задача построить силовую модель управления городом. Поэтому идет зачистка тех коллаборантов, которые первыми предали и были ставленниками оккупантов, руководивших в Мариуполе. А сейчас идет перераспределение сфер влияния", - рассказал депутат Мариупольского городского совета.

Дмитрий Забавин отметил, что делят все, что может приносить деньги, даже уголки стихийной торговли, рынки, коммерческие помещения.

"Они просто зарабатывают на всем, на чем можно заработать. И приезд чиновников в Мариуполь - это контроль над перераспределением денежных потоков, то есть смотрят сколько откатов они там получают", - отметил Забавин .