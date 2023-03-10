В Мариуполе прогремело около 20 взрывов, - советник мэра Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Известно, что взрывы прогремели в период с 15:55 до 16:30. Сразу после "хлопка" в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь. В направлении Каменское / Ст. Крым над заводом поднялся дым, а исчез примерно через 20 минут.

В одном из районов ММК им. Ильича одновременно подняли вертолет и началась стрельба из стрелкового оружия. На проспектах Металлургов и Никопольском резко увеличилось количество российских военных.

"Российские паблики сообщили о работе ПВО и "самолеты преодолевают звуковой барьер", но уже через 10 минут все сообщения были удалены, городские чаты глобально зачищены Учитывая потенциальную зону поражения на территории ММК им. Ильича - подробности, что там подгорело у оккупантов, будут, но не скоро. Хотя сам факт - уже хороший подарок Мариуполю в День национального гимна", - добавил Андрющенко.