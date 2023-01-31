В Мариуполе прогремело несколько громких взрывов, - советник мера
Вечером 31 января в Мариуполе объявили воздушную тревогу, впоследствии прогремело не менее семи громких взрывов
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье", - написал он.
По его словам, был откровенный прилет между селами Виноградное и Пионерское. При этом оккупанты сообщают об активной работе ПВО.
"Неофициальные паблики пропаганды, конечно, отчитываются о стандартных "атаках БПЛА" и "всех целях сбиты". Желательно за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей", - написал советник мэра Мариуполя.
- Напомним, 25 января, по словам Андрющенко, состоялся прилет в казарму с более чем 200 оккупантами в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.54
- Актуальное
- Важное