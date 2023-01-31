Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье", - написал он.

По его словам, был откровенный прилет между селами Виноградное и Пионерское. При этом оккупанты сообщают об активной работе ПВО.

"Неофициальные паблики пропаганды, конечно, отчитываются о стандартных "атаках БПЛА" и "всех целях сбиты". Желательно за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей", - написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, 25 января, по словам Андрющенко, состоялся прилет в казарму с более чем 200 оккупантами в Мариуполе.

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