В Мариуполе прогремели несколько взрывов на базах оккупантов, — Андрющенко
В четверг, 2 февраля, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе базы оккупантов и мест дислокации их систем противовоздушной обороны
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.
Он отметил, что прилеты зафиксированы в районе бывшего торгового центра Порт-Сити, где оккупанты и представители "Единой России" обустроили себе базу, и в полях около 23-го микрорайона, где россияне прячут ПВО.
- 25 января в 18:00 ВСУ попали в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы "Мариупольского Сопротивления".
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