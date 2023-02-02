Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.

Он отметил, что прилеты зафиксированы в районе бывшего торгового центра Порт-Сити, где оккупанты и представители "Единой России" обустроили себе базу, и в полях около 23-го микрорайона, где россияне прячут ПВО.

25 января в 18:00 ВСУ попали в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы "Мариупольского Сопротивления".

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