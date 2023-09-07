В Мариуполе прогремели мощные взрывы, начался пожар, - Андрющенко

Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш. Район. Громко. Взрыв. Доброе утро", - написал Андрющенко.

По его словам, после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за торговым центром "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Также россияне сообщили о работе авиации.

"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", - написал он.

Кроме того, после взрывов россияне якобы подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.