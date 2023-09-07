В Мариуполе прогремели мощные взрывы, начался пожар, - Андрющенко
В четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе раздавались громкие взрывы. После них начался пожар, а россияне подняли авиацию
Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Очень громко. Два взрыва. Мангуш. Район. Громко. Взрыв. Доброе утро", - написал Андрющенко.
По его словам, после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за торговым центром "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Также россияне сообщили о работе авиации.
"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", - написал он.
Кроме того, после взрывов россияне якобы подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.
- В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.34 Покупка 37.34Продажа 38.07
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное