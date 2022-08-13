В Мариуполе прогремел мощный взрыв, - городской совет
13 августа во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв
Об этом пишет пресс-служба городского совета.
"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - впоследствии", - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности - потом. И да. Не без нас", - написал он.
- Также сегодня, 13 августа, мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил информацию о взрывах в северо-восточной части города.
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