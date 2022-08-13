В Мариуполе прогремел мощный взрыв, - городской совет

Об этом пишет пресс-служба городского совета.

"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - впоследствии", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности - потом. И да. Не без нас", - написал он.

Также сегодня, 13 августа, мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил информацию о взрывах в северо-восточной части города.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb