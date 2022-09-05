В Мариуполе прогремел громкий взрыв, - Петр Андрющенко
Движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта
Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольскому хлопку. А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", – написал он.
Позже Андрющенко обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
- В конце августа разведка сообщала, что большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены в отношении захватчиков и коллаборантов.
- А в День Независимости в Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины.
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