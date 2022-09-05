Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольскому хлопку. А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", – написал он.

Позже Андрющенко обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

В конце августа разведка сообщала, что большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены в отношении захватчиков и коллаборантов.

А в День Независимости в Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины.