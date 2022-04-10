В Мариуполе продолжается зачистка мирных жителей, оккупанты фотографируются с телами людей, хвастаясь "победой", - советник мэра города

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.



По его словам, оккупанты ищут в городе "нацистов". Нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту. В городе установили несколько блокпостов, преимущественно в Кальмиусском и Центральном районах.



"В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, хвастаясь "победой". Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков, Кальмиусского района. Что в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", - написал Андрющенко.



Также оккупанты, угрожая, принуждают мужчин к мобилизации в военные подразделения "ДНР".



"Относительно кадыровцев, которые в городе. Они - часть подразделения Росгвардии. Что в очередной раз доказывает, что все их бои или против мирного населения, или против пустых построек в глубоком тылу. Хотя это не новость", - добавил советник.

Напомним, 9 апреля в боях за Мариуполь погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев, воевавший в составе подразделения морской пехоты.

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

Городской голова Вадим Бойченко считает , что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто-нибудь когда-нибудь представлял ад, то он сегодня есть, и этот город Мариуполь.