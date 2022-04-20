В Мариуполе появилась техника оккупантов с маркировкой "V", которая убивала мирное население Киевщины - полк "Азов"

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламара.

"Враг не прекращает попыток взять территорию Азовстали. Ситуация тяжелая, кое-где критическая. При поддержке танков, бронетехники и пехоты, артиллерийских обстрелов и ракетных ударов, враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерно то, что их техника с маркировкой "V" буквы – это именно те преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать тех ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами на северном направлении" - сказал Паламара.

Также он добавил, что гражданское население на территории Азовстали не имеет возможности покинуть свои укрытия, ведь они боятся, поскольку продолжаются постоянные обстрелы, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила , что сегодня, 20 апреля, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для обеспечения эвакуации населения

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