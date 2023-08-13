В Мариуполе постоянно проходит ротация представителей ФСБ, что приводит к новым волнам зачисток, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты пытаются подавить сопротивление граждан с проукраинской позицией, поэтому постоянно проводят ротации представителей ФСБ в городе
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Мариуполе и вблизи города увеличился количественный состав Росгвардии. Они сопровождают колонны техники, которые двигаются через город в сторону Бердянска и наоборот. Таким образом оккупанты пытаются обезопасить продвижение и не дать возможности зафиксировать их местонахождение. По крайней мере, так они считают", - рассказал Андрющенко. .
Советник мэра добавил, что в Мариуполе постоянно происходит ротация представителей ФСБ.
"Также в Мариуполе прошла определенная ротация представителей ФСБ. В прошлый раз их меняли на рубеже мая и июня. Сейчас ротация снова происходит. Такие ротации приводят к новым зачисткам и преследованиям людей с проукраинской позицией. Так они пытаются доказать, что они, в отличие от тех, кто был раньше, проводят активную работу и пытаются побороть все сопротивление граждан. Однако в этот раз есть отличие. В частности, они не так активно трогают людей из микрорайонов с многоэтажками. Больше ищут в частном секторе застройки", - добавил он.
- 13 июля во временно оккупированном селе Урзуф, близ Мариуполя, произошла перестрелка между военнослужащими российской армии и кадыровцами , в результате чего погибли 7 мирных жителей
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