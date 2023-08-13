Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Мариуполе и вблизи города увеличился количественный состав Росгвардии. Они сопровождают колонны техники, которые двигаются через город в сторону Бердянска и наоборот. Таким образом оккупанты пытаются обезопасить продвижение и не дать возможности зафиксировать их местонахождение. По крайней мере, так они считают", - рассказал Андрющенко. .

Советник мэра добавил, что в Мариуполе постоянно происходит ротация представителей ФСБ.

"Также в Мариуполе прошла определенная ротация представителей ФСБ. В прошлый раз их меняли на рубеже мая и июня. Сейчас ротация снова происходит. Такие ротации приводят к новым зачисткам и преследованиям людей с проукраинской позицией. Так они пытаются доказать, что они, в отличие от тех, кто был раньше, проводят активную работу и пытаются побороть все сопротивление граждан. Однако в этот раз есть отличие. В частности, они не так активно трогают людей из микрорайонов с многоэтажками. Больше ищут в частном секторе застройки", - добавил он.