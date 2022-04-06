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В Мариуполе, после бомбардировки россиянами больницы, заживо сгорели почти 50 человек

6 апреля, 2022 среда
20:59
война с Россией

Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб и уничтожили один из корпусов городской больницы №1, где заживо сгорели почти 50 человек

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мэр Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, чтобы остановить геноцид украинцев.

"Сегодня важно, чтобы военные преступления России были зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа. Эти факты должны стать толчком для усиления санкций против Российской Федерации. В том числе для полного эмбарго на российские нефть и газ. Мы должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев", - подчеркнул Вадим Бойченко.

По словам городского головы, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - отметил Вадим Бойченко.

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Мариуполь
русская агрессия
бомбардировки
война
Вадим Бойченко
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