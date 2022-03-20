В Мариуполе пограничники обезвредили российские маячки, замаскированные в гаджетах

Об этом сообщили в МВД .



Пограничники заметили, что у позиций Сил обороны остановился гражданский автомобиль. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку, в каждой из которых были спрятаны сигнальные передатчики.



"В каждом из этих устройств были спрятаны сигнальные передатчики, пограничники уничтожены на месте", - отметили в МВД.

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