В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир, - Белецкий
Во временно заблокированном Мариуполе Донецкой области погибла медик Национальной гвардии Елена Кушнир
Об этом сообщил основатель добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий.
Раньше она обращалась через видео и просила деблокировать город и спасти тех, кого можно.
"У женщины остался маленький сын. Светлая память",- написал Белецкий.
Информацию о гибели Елена подтвердила журналистка Татьяна Даниленко в Facebook.
"Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. Telegram-канал "Мариуполь сегодня" публикует скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг",- написала Даниленко.
По информации журналистки, в окруженном Мариуполе остаются не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к воде.
- Напомним, оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Также россияне удерживают население города в заложниках.
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