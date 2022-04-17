В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир, - Белецкий

Об этом сообщил основатель добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий.



Раньше она обращалась через видео и просила деблокировать город и спасти тех, кого можно.



"У женщины остался маленький сын. Светлая память",- написал Белецкий.

Напомним, оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Также россияне удерживают население города в заложниках.

Информацию о гибели Елена подтвердила журналистка Татьяна Даниленко в Facebook."Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. Telegram-канал "Мариуполь сегодня" публикует скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг",- написала Даниленко.По информации журналистки, в окруженном Мариуполе остаются не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к воде.