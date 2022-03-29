В Мариуполе погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский, - горсовет

Об смерти сына рассказал отец Евгения Обединского, сообщает городской совет Мариуполя.

Евгений был неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец" и капитаном национальной сборной по водному поло.

До войны спортсмен боролся с недугом – опухолью головного мозга. Без отца осталось трое детей.

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