В Мариуполе погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский, - горсовет
Трагедия произошла 17 марта, но об этом стало известно только сегодня, 29 марта
Об смерти сына рассказал отец Евгения Обединского, сообщает городской совет Мариуполя.
Евгений был неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец" и капитаном национальной сборной по водному поло.
До войны спортсмен боролся с недугом – опухолью головного мозга. Без отца осталось трое детей.
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