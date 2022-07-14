Завод "Сателлит" в Мариуполе подожгли партизаны, – советник мэра

Об этом сообщает в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление – лучше пусть горит, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оглядываться чаще," – пишет Андрющенко.

В Мариуполе разминируют завалы ценой жизни мирян и крадут зерно у предприятий.

Оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы города за тарелку каши и бутылку воды

После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.