Завод "Сателлит" в Мариуполе подожгли партизаны, – советник мэра
Поджог завода "Сателлит", в Мариуполе, где пожар продолжается уже вторые сутки, – это местное сопротивление действиям оккупантов
Об этом сообщает в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление – лучше пусть горит, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оглядываться чаще," – пишет Андрющенко.
- В Мариуполе разминируют завалы ценой жизни мирян и крадут зерно у предприятий.
- Оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы города за тарелку каши и бутылку воды
- После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.
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