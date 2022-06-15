В Мариуполе под завалами обстрелянного дома обнаружили три тела
В Левобережном районе Мариуполя 14 июня нашли тела троих погибших в подъезде обстрелянного россиянами дома
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
По его словам, люди продолжают гибнуть в результате российских обстрелов.
"Вчера в подъезде одного из домов в Левобережном районе были обнаружены тела трех погибших. Причина смерти - обвал несущей плиты. Дата смерти - два/три дня назад", - заметил Петр Андрющенко.
- 14 июня Петр Андрющенко сообщил, что кафиры в Мариуполе фактически остановили эксгумации и перезахоронения . Проблему формально переложили на мариупольцев. В городе увеличивается количество стихийных кладбищ.
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