В Мариуполе под завалами каждого дома находятся по 80-100 мертвых тел, - советник городского головы Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Это рассказал один из мариупольцев, под натиском российских военных и чтобы прокормить семью вызвался разгребать завалы.

"Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что люди, которые работали и рвали, и впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума. Под каждым домом, который они разгребали", было около 80-100 трупов", – передает Андрющенко.

Поэтому, по его мнению, вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать.



Мужчина, которого заставили за еду разгребать завалы, рассказал, что у людей в городе сейчас у многих нервные срывы.

"Некоторые внезапно и несвоевременно начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает радостей "русского мира", - добавляет советник мэра Мариуполя.

Напомним, Всемирный Конгресс Украинцев призывает мир стыдить россиян, празднующих "День победы" в Мариуполе над свежими могилами невинных людей . Вместо сообщений о победе над нацизмом, мировом сообществе и всех небезразличных граждан призывают 9 мая распространять информацию о российских зверствах в социальных сетях 9 мая. В частности, в соцсетях можно приобщиться к протесту, опубликовав сообщение о военных зверствах России в Украине с #RussianShameDay .

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