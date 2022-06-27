В Мариуполе под завалами дома нашли более 100 тел людей, погибших в результате бомбардировок
В ходе обследования зданий в Левобережном районе города под завалами дома обнаружили более 100 тел людей, погибших от бомбардировки
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал он.
По словам Андрющенко, в Мариуполе продолжается эксгумация. В приоритете – дворы школ и детсадов. После эксгумации оккупанты возделывают ямы от запаха. В то же время, на улицах и во дворах после эксгумаций такой обработки не проводят.
- 25 июня Петр Андрющенко сообщал , что кафиры не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Несмотря на заявления о восстановлении котельных, они дали приказ о сборе дров и углей.
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