Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе продолжается эксгумация. В приоритете – дворы школ и детсадов. После эксгумации оккупанты возделывают ямы от запаха. В то же время, на улицах и во дворах после эксгумаций такой обработки не проводят.

25 июня Петр Андрющенко сообщал , что кафиры не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Несмотря на заявления о восстановлении котельных, они дали приказ о сборе дров и углей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb