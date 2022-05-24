В Мариуполе под руинами многоэтажки нашли тела 200 погибших, - советник мэра
В уничтоженном россиянами Мариуполе под завалами многоэтажного дома были обнаружены тела около двухсот погибших
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram .
По его словам, тела были обнаружены при разборе завалов многоэтажки в районе пригородной второй автостанции на проспекте Мира.
"В подвале нашли около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале", - написал Андрющенко.
- 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. На следующий день в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, уцелевшие вышли из бомбоубежища.
- 25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.
- 23 апреля появились сообщения, что оккупанты уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром.
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