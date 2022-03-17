В Мариуполе почти не осталось безопасного места, - Денисова
Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова сообщила, что из-за постоянных обстрелов Мариуполя в городе почти не осталось безопасного места
Об этом она заявила в эфире телеканала Еспресо.TV.
“Вчера российские оккупанты сбросили большую авиабомбу на Драматический театр, зная, что там находятся дети. Мы очень беспокоились за этих людей. Там же, в бомбоубежище театра, находилось около 1000 человек. Сейчас точных данных у нас еще нет, но по предварительной информации, к счастью погибших нет. Сейчас спасатели спасают людей из-под завалов театра и будут переводить людей в безопасное место”, – рассказала Денисова.
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Денисова подчеркнула, что в Мариуполе почти не осталось безопасного места. По ее словам, город постоянно находится под обстрелами, а 350 тыс. человек находятся в оккупации почти 15 сутки.
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"У наших военных есть доказательства того, что Драматический театр в Мариуполе был обстрелян российской авиацией. На театр была сброшена бомба, запрещенная Женевскими конвенциями. Такое оружие может быть применено для уничтожения каких-либо сооружений. Россияне же ежедневно совершают акты против человечности. Мы это все фиксируем.Нападение на Драматический театр в Мариуполе является геноцидом против украинского народа", - Денисова.
- Напомним, кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы Мариупольского театра.
- 17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища в живых.
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