В Мариуполе почти не осталось безопасного места, - Денисова

Об этом она заявила в эфире телеканала Еспресо.TV.



“Вчера российские оккупанты сбросили большую авиабомбу на Драматический театр, зная, что там находятся дети. Мы очень беспокоились за этих людей. Там же, в бомбоубежище театра, находилось около 1000 человек. Сейчас точных данных у нас еще нет, но по предварительной информации, к счастью погибших нет. Сейчас спасатели спасают людей из-под завалов театра и будут переводить людей в безопасное место”, – рассказала Денисова.



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Денисова подчеркнула, что в Мариуполе почти не осталось безопасного места. По ее словам, город постоянно находится под обстрелами, а 350 тыс. человек находятся в оккупации почти 15 сутки.

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"У наших военных есть доказательства того, что Драматический театр в Мариуполе был обстрелян российской авиацией. На театр была сброшена бомба, запрещенная Женевскими конвенциями. Такое оружие может быть применено для уничтожения каких-либо сооружений. Россияне же ежедневно совершают акты против человечности. Мы это все фиксируем.Нападение на Драматический театр в Мариуполе является геноцидом против украинского народа", - Денисова.