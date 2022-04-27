В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на убежища, где есть гражданские, — сокомандир полка ССО "Азов" Киев"

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Военные, несмотря на весь ад, который они прошли и проходят, продолжают прилагать все усилия, чтобы эвакуировать мирное население", - сказал Жорин.



Он отметил, что в укрытиях Азовстали остаются женщины и дети.

"Россияне продолжают лгать - несмотря на все обещания, они продолжают обстреливать людей во время попыток эвакуации, оккупанты блокируют и не впускают транспорт, который должен забирать людей. Более того, накануне россияне согласовали процесс эвакуации, однако они сразу начали обстрелы. При этом погиб как раз пленный россиянин. Такая судьба оккупантов – они гибнут от своего собственного оружия".