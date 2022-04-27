В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на убежища, где есть гражданские, — сокомандир полка ССО "Азов" Киев"
Максим Жорин подчеркнул, что ситуация в Мариуполе остается очень тяжелой – там продолжаются бои и попытки наступления на территорию завода "Азовсталь"
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Военные, несмотря на весь ад, который они прошли и проходят, продолжают прилагать все усилия, чтобы эвакуировать мирное население", - сказал Жорин.
Он отметил, что в укрытиях Азовстали остаются женщины и дети.
"Россияне продолжают лгать - несмотря на все обещания, они продолжают обстреливать людей во время попыток эвакуации, оккупанты блокируют и не впускают транспорт, который должен забирать людей. Более того, накануне россияне согласовали процесс эвакуации, однако они сразу начали обстрелы. При этом погиб как раз пленный россиянин. Такая судьба оккупантов – они гибнут от своего собственного оружия".
- Предварительно, Россия за прошлые сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей в с. Безымянное в фильтрационный лагерь. "Россия не останавливает процесс депортации и похищения украинцев. Преступление, которое продолжается", - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Накануне военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами.
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Офис Генерального секретаря ООН по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о согласии России провести эвакуацию из Азовстали
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Ранее, 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых .
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