English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на убежища, где есть гражданские, — сокомандир полка ССО "Азов" Киев"
Эксклюзив

В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на убежища, где есть гражданские, — сокомандир полка ССО "Азов" Киев"

27 апреля, 2022 среда
15:05
война с Россией

Максим Жорин подчеркнул, что ситуация в Мариуполе остается очень тяжелой – там продолжаются бои и попытки наступления на территорию завода "Азовсталь"

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Военные, несмотря на весь ад, который они прошли и проходят, продолжают прилагать все усилия, чтобы эвакуировать мирное население", - сказал Жорин.

Он отметил, что в укрытиях Азовстали  остаются женщины и дети.

"Россияне продолжают лгать - несмотря на все обещания, они продолжают обстреливать людей во время попыток эвакуации, оккупанты блокируют и не впускают транспорт, который должен забирать людей. Более того, накануне россияне согласовали процесс эвакуации, однако они сразу начали обстрелы. При этом  погиб как раз пленный россиянин. Такая судьба оккупантов – они гибнут от своего собственного оружия".

  • Предварительно, Россия за прошлые сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей в с. Безымянное в фильтрационный лагерь. "Россия не останавливает процесс депортации и похищения украинцев. Преступление, которое продолжается", - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

  • Накануне военнослужащие полка "Азов", противостоящие российским оккупантам в Мариуполе, передали фото из военного госпиталя на заводе "Азовсталь", где они находятся вместе с гражданскими мариупольцами.

  • Офис Генерального секретаря ООН по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о согласии России провести эвакуацию из Азовстали

  • Ранее, 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новости
Читайте также:
26 апреля, 2022 вторник
По Азовстали россияне нанесли 35 авиаударов за ночь, пострадали гражданские, - "Азов"
Нерішучість лідерів Німеччини
26 апреля, 2022 вторник
Рано говорить, чем закончится война. Но одно государство уже точно уничтожило свою репутацию. Это Германия, - The Telegraph
26 апреля, 2022 вторник
Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.99
    Покупка 30.99
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.97
    Продажа 34.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
27 апреля
16:41
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении, - Defence Express
16:36
В Кремле отвергли вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных
16:28
Благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары, - NBC News
16:20
Виталий Портников
В Украине нужно ввести военную цензуру, но она не распространяется на обсуждение политиков, – Портников
16:15
дрон
Третьеклассник из Теофиполя передал украинским военным дрон, полученный в подарок на день рождения
16:15
Фонд Zagoriy Foundation объявил грант в поддержку украинских благотворительных организаций во время войны
16:10
Обновлено
порт
Для поддержки экономики: ЕС может отменить все пошлины для украинских товаров, – СМИ
15:59
Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд, - украинская разведка
15:56
Решение отключить Еспресо, 5 канал и Прямой – это злоупотребление властью, ответственные за это должны понести уголовную ответственность, - Портников
15:55
Эксклюзив
Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук
15:49
G20
Зеленский получил приглашение на саммит G20
15:41
Лиз Трасс
"Мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - глава МИД Британии Лиз Трасс
15:41
Эксклюзив
Высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломлена оборона Николаева, - полковник Костенко
15:34
В Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций
15:27
Государства-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне РФ против Украины, - украинская разведка
15:21
На Луганщине оккупанты обстреляли районную больницу, одна женщина погибла, - Гайдай
15:10
MasterCard Visa
Европейские банки могут упростить проверки для открытия счетов беженцам из Украины
15:06
Великобритания импортировала почти 2 млн баррелей российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Greenpeace
15:04
Зеркальные меры. Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин парламента Великобритании
14:48
"Это вовлечет нашу страну в конфликт", - президент Болгарии против предоставления Украине оружия
14:45
Эксклюзив
Более $11 млн от Ferrexpo Константина Жеваго было выделено на гуманитарную и военную помощь, - вице-президент ФК "Ворскла"
14:42
С братьями Кличко на обложке: журнал The Ring посвятил новое число боксерам, которые пошли воевать за Украину
14:37
Порошенко в интервью LCI: "Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО"
14:24
Эксклюзив
После поражения России в войне с Украиной, которая сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом, степень милитаризации РФ будет значительно ниже, — координатор группы "Информационное сопротивление"
14:13
В нескольких локациях Мариуполя заработал Wi-Fi
13:55
Австралия предоставит Украине гаубицы и боекомплекты к ним, - Минобороны
13:43
На Херсонщине оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов: повреждены дома, детсады и ранены по меньшей мере три человека
13:42
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11:00 27 апреля
13:38
Лукашенко вводит смертную казнь за подготовку терактов
13:17
Несмотря на российские обстрелы, из Попасной 27 апреля эвакуировали 58 человек
13:16
Эксклюзив
САУ FH77 BW Archer
Шведская САУ Archer позволяет выпустить весь боекомплект по цели за минимальный промежуток времени и быстро покинуть место дислокации, – военный авиатор Хазан
13:11
Карл Негаммер
Австрия и дальше будет платить России за газ в евро, - канцлер Нехаммер опроверг российские фейки о согласии оплачивать поставки российского газа в рублях
13:06
Борис Джонсон
Вправе защищаться: Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ
13:04
Президент Еврокомиссии назвала шантажом заявления Газпрома о прекращении поставок газа в страны ЕС
12:56
кладбище
КГГА призвала киевлян не посещать кладбища во время военного положения
12:43
Оккупанты дважды за сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, причинив пожары и ранив по меньшей мере одного человека
12:38
SpaceX
SpaceX запустила на МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами
12:24
В кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скачанные с пиратских сайтов, - российские СМИ
12:23
В небе над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили российскую ракету
12:07
В Польше задержан российский и белорусский шпионы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV