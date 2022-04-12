В Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли около 22 тыс. человек, – председатель Донецкой ОВА

Об этом CNN сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде. Мы сейчас говорим о числе от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.

Независимых оценок потерь от российских бомбардировок города нет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли "десятки тысяч" человек.

Кириленко также прокомментировал возможную химическую атаку в Мариуполе.

"Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил пока неизвестное взрывное устройство, люди, которые находились на территории Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, три человека начали испытывать недомогание. Мы знаем, что пострадали три человека, им оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает", – добавил глава ОВА.

Отметим, что оккупанты незаконно депортировали 33,5 тысячи мариупольцев. Также российские захватчики полностью разрушили дома 84 тысяч человек.

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