В Мариуполе отметили День Нептуна

Оно прежде всего заинтересовало малышей, передает Еспресо.TV .



По данным 0629.com.ua , основу действа составляла театрализованная постановка с участием местных актеров и актрис на тему противостояния команды пирата Джека Воробья, который неожиданно высадился на побережье, и добропорядочного морского обладателя Нептута, которого изо всех сил поддерживали дети.



После поединка между Воробьем а Нептуном, "помочь" которым можно было участием в конкурсах и забавах, детям раздали подарки, а для всех желающих устроили пляжную дискотеку.



Наконец на всех, кто был не против, спасатели вылили 5 л воды.





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