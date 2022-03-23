Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Общество В Мариуполе от обстрела оккупантов погиб оператор канала "Сигма"

В Мариуполе от обстрела оккупантов погиб оператор канала "Сигма"

23 мартa, 2022 среда
17:20

В Мариуполе из-за обстрела россиян погиб оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Подтверждена гибель из-за российской оккупации еще одного украинского журналиста – главного режиссера, старшего оператора мариупольского телеканала "Сигма-ТВ" Виктора Дедова", - написал Томиленко.

По его словам, журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетели мины.

Об обстоятельствах гибели, произошедшей в заблокированном Мариуполе еще 11 марта, сообщила супруга Виктора Наталья Дедова.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу "Саша!" в ответ: "Мама, я здесь!"… И только у лифта понимаю: не вижу: не вижу и не слышу Витю… Последняя (его, - ред.) фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате свет. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом", - написала Дедова.

По ее словам, к сожалению, Виктора не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета снаряда дом сгорел.

  • Напомним, под Киевом пропал фотожурналист Левин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
война с Россией
война
Читайте также:
артилерійський удар по Броварам
22 мартa, 2022 вторник
Россияне нанесли артиллерийский удар по Броварам
Олаф Шольц
23 мартa, 2022 среда
Канцлер Германии Шольц призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь
Віктор Медведчук
22 мартa, 2022 вторник
У правоохранителей есть несколько версий относительно местонахождения Медведчука, - Венедиктова
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.39
    Продажа 33.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 мартa
17:36
Подоляк
Подоляк призвал спикеров и публичных комментаторов фильтровать свои заявления: нельзя говорить о неформальных коридорах для эвакуации и логистических центрах
17:31
Оккупанты похитили отца директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой
17:24
Из-за дефицита в российской Уфе за мешок сахара предлагают компьютер, - Центр противодействия дезинформации
17:24
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО обвинил Китай в поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации"
17:20
Комендантский час в Киеве продлится каждую ночь с 20:00 до 7 утра
17:11
Эксклюзив
Орки находят людей в подвалах Мариуполя, предлагают им деньги, лишь бы они перешли на сторону Ростова, — экс-глава Мангусской РГА
17:08
Незаконно переправляли в Венгрию людей и пытались переехать пограничников микроавтобусом: в Закарпатье задержали четверо молодых людей
17:03
Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино Донецкой области
16:59
С начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 украинских "скорых", погибли шесть медиков
16:54
Эксклюзив
Части Чернигова попросту не существует. Российские оккупанты перебрасывают войска из других направлений в сторону Мариуполя, - Денисенко
16:51
талибы
Талибы решили не открывать в Афганистане школы для девушек старше 11 лет
16:41
Енс Столтенберг
НАТО не будет отправлять миротворцев в Украину, - Столтенберг
16:41
Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС, – Энергоатом
16:33
Эксклюзив
Мы призываем земляков в Крыму лучше выбирать арест, чем войну против своего народа – член Меджлиса крымскотатарского народа
16:22
Мариуполь, Изюм и часть Киевщины остаются без мобильной связи
16:21
Эксклюзив
Украинская артиллерия не дала россиянам закрепиться в Чернобаевке, поэтому они вынуждены использовать аэродромы оккупированного Крыма, - аналитик
16:20
НАТО
НАТО создаст боевые группы в четырех восточных странах Альянса, - Столтенберг
16:17
G20
Китай блокирует исключение России из G20
16:17
НАТО
Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня саммита 24 марта, - Столтенберг
16:15
Эксклюзив
путлер
Путина ликвидирует не ФСБ, а российские олигархи, - Ягун
16:14
Эксклюзив
"Обходите неразорвавшиеся боеприпасы. Учите детей не поднимать ничего с земли, часто враг маскирует взрывчатку в игрушках и гаджетах", – пресс-офицер ГСЧС
16:07
Белорусская оппозиция надеется, что в стране образуется гражданский фронт сопротивления, если Лукашенко прикажет наступать на Украину, — генерал-майор
16:06
Эксклюзив
ВСУ смогли развеять миф о "непобедимой" армии РФ, - Ягун
15:57
Столтенберг
Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, - генсек НАТО
15:49
В Чернигове оккупанты готовят списки жителей для "эвакуации" в Россию, – Денисова
15:45
Bellator отменил бой украинского чемпиона MMA, который на время войны остался на Родине
15:36
Йенс Столтенберг
НАТО 24 марта должно согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических и ядерных угроз - Столтенберг
15:36
Беларусь высылает большинство украинских дипломатов и закрывает консульство Украины в Бресте, МИД отреагировал
15:35
газ
Путин дал поручение получать за поставленный в Европу газ не доллары, а рубли
15:16
Nesquik
Nestle останавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России
15:04
Каждое десятое предложение России на переговорах касается санкций, это боль для них – Кулеба
15:03
Спецпредставитель Путина по вопросам развития Чубайс уволился и уехал из России из-за войны в Украине, - Bloomberg
14:55
Путин
Российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и размышляют над его устранением, - украинская разведка
14:50
В Харьковской области Воздушные силы ВСУ сбили сразу два самолета оккупантов
14:50
В Мариуполе оккупанты уничтожили Художественный музей им. Куинджи с картинами всемирно известных мастеров
14:46
Польша предоставит Украине $1 млрд под залог средств в гривнях
14:43
Оккупанты применили над окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы, – мэр Ирпеня
14:40
Ferrexpo приобрела медикаменты для больницы города Горишние Плавни на сумму 3,2 млн грн
14:39
Против таможенников, выпустивших братьев Суркисов без декларирования, возбудили уголовное дело
14:36
Путин должен быть повержен, - президент Европейского совета
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV