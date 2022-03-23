В Мариуполе от обстрела оккупантов погиб оператор канала "Сигма"

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Подтверждена гибель из-за российской оккупации еще одного украинского журналиста – главного режиссера, старшего оператора мариупольского телеканала "Сигма-ТВ" Виктора Дедова", - написал Томиленко.

По его словам, журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетели мины.

Об обстоятельствах гибели, произошедшей в заблокированном Мариуполе еще 11 марта, сообщила супруга Виктора Наталья Дедова.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу "Саша!" в ответ: "Мама, я здесь!"… И только у лифта понимаю: не вижу: не вижу и не слышу Витю… Последняя (его, - ред.) фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате свет. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом", - написала Дедова.

По ее словам, к сожалению, Виктора не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета снаряда дом сгорел.



Напомним, под Киевом пропал фотожурналист Левин.

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