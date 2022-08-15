В Мариуполе осталось 100-150 тыс человек: до 24 февраля было почти полмиллиона, - депутат горсовета Забавин
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что в оккупированном россиянами Мариуполе осталось 100-150 тысяч человек из почти полумиллиона
Депутат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас в Мариуполе проживает от 100 до 150 тысяч человек. Сказать точное количество сложно, ведь люди постоянно мигрируют: некоторые возвращаются, чтобы забрать какие-то уцелевшие вещи. До этого население Мариуполя достигало полмиллиона", - отметил Забавин.
Депутат добавил, что люди бежали от оккупации по-разному.
"Большинство людей выехали из Мариуполя либо на подконтрольную Украине территорию, либо за границу к нашим международным партнерам", - заметил Дмитрий Забавин.
- 13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.
- 14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.
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