Депутат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас в Мариуполе проживает от 100 до 150 тысяч человек. Сказать точное количество сложно, ведь люди постоянно мигрируют: некоторые возвращаются, чтобы забрать какие-то уцелевшие вещи. До этого население Мариуполя достигало полмиллиона", - отметил Забавин.

Депутат добавил, что люди бежали от оккупации по-разному.

"Большинство людей выехали из Мариуполя либо на подконтрольную Украине территорию, либо за границу к нашим международным партнерам", - заметил Дмитрий Забавин.

13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.

14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

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