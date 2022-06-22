В Мариуполе окупанты сносят дома: людям не позволяют забрать вещи, сами мародерят, - советник мэра
В Левобережном районе Мариуполя кафиры массово разрушают многоэтажки
Видео на собственном телеграмм-канале обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Снос домов продолжается. Все многоэтажки по бул. Меотиды в номер 46 будут снесены. Людей мстители России просто выгоняют на улицу, возможности забрать личные вещи не дают. Прото сами мстители не пренебрегают мародерством", – пишет советник мэра.
Андрющенко также сообщил, что поиском погибших под завалами никто не занимается. Отдельно поискать по указанному адресу могут только взятки.
"Смерть и разрушение на каждом шагу российских оккупантов", - подытожил Петр Андрющенко.
- Напомним, в оккупированном Мариуполе люди имеют доступ к питьевой воде раз в неделю.
- 21 июня на заводе "Азовсталь" в оккупированном Россией Мариуполе произошел мощный взрыв - погибли два россиянина.
- 18 июня стало известно, что в Мариуполе коллаборантка сдала собственного сына, украинского военного, в плен.
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