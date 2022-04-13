В Мариуполе подразделение Николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского в результате спецоперации смогло выйти из оцепления врага и соединиться с полком "Азов", - сообщают на странице ВСУ в Facebook.

Ранее издание «Преступности.НЕТ» также писало о прорыве морпехов со ссылкой на одного из офицеров бригады.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

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