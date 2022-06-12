Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди кафиры не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова. Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов многоэтажек", - заметил он.

Также россияне сообщают горожанам, что не будут выплачивать компенсации. Заявления перерабатывают с "компенсации" в "помощь в ремонте".

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. "Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек - скорее ответ, чем вопросы. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план сделать вид онлайн образования», – отметил Петр Андрющенко.

11 июня сообщали, что в Мариуполе россияне ускоренно сносят обстрелянные ими же дома, а жителям уцелевших квартир не дают забрать вещи из помещений.

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