В Мариуполе оккупанты заставляют людей возобновлять электроснабжение за свой счет
Оккупанты заставляют мариупольцев восстанавливать электричество за свой счет и возвращают ЖЭКи вместо ОСМД
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.
"Оккупационные власти официально сообщили, что восстановление электричества в домах должно происходить за счет самих жильцов", - подчеркнул он.
Кроме того, захватчики заявили о ликвидации ОСМД как форму оперативного управления домами. Вместо нее собираются восстановить ЖЭКи.
- 16 мая сообщали, что Мариуполь остается без света, в то время как оккупанты обустроили электроснабжение исключительно в месте их "администрации".
- В Мариуполе оккупанты перекладывают вину за отсутствие электричества на горожан, которые якобы не провели необходимые обследования.
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