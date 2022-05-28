Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.

"Оккупационные власти официально сообщили, что восстановление электричества в домах должно происходить за счет самих жильцов", - подчеркнул он.

Кроме того, захватчики заявили о ликвидации ОСМД как форму оперативного управления домами. Вместо нее собираются восстановить ЖЭКи.

16 мая сообщали, что Мариуполь остается без света, в то время как оккупанты обустроили электроснабжение исключительно в месте их "администрации".

В Мариуполе оккупанты перекладывают вину за отсутствие электричества на горожан, которые якобы не провели необходимые обследования.

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