Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .

"Со вчерашенего дня в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему", - отметил он.

Для въезда в город требуется пропуск для автомобилей и пассажиров. Она действует три дня, но является одноразовым. Комендатура оккупантов выдает пропуска в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. Очередь на получение документа расписана на несколько недель вперед.

Для выезда из города также необходимо иметь пропуск для автомобилей и пассажиров. Срок и правила действия такие же. Получить документ можно в райотделах "МВД ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району без заезда в город нужно взять пропуск в Мангуше. Проехать без него из Мангуша в Ялту или Гурзуф невозможно. Срок и правила действия документа аналогичны.

Пропуск на авто требуется и для передвижения в пределах Мариуполя.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь, - помните: сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - подчеркнул Петр Андрющенко.

17 апреля сообщали, что в Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу.

По состоянию на 8 мая оккупанты запрещали мариупольцам передвигаться в черте города и ОРДО без справки о "фильтрации" и двух пропусков.

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