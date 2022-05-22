В Мариуполе оккупанты запрещают передвигаться по городу без пропусков
В Мариуполе оккупанты ввели одноразовые пропуска для передвижения по городу, для получения которых нужно записываться в очередь
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .
"Со вчерашенего дня в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему", - отметил он.
Для въезда в город требуется пропуск для автомобилей и пассажиров. Она действует три дня, но является одноразовым. Комендатура оккупантов выдает пропуска в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. Очередь на получение документа расписана на несколько недель вперед.
Для выезда из города также необходимо иметь пропуск для автомобилей и пассажиров. Срок и правила действия такие же. Получить документ можно в райотделах "МВД ДНР".
Для передвижения по Мариупольскому району без заезда в город нужно взять пропуск в Мангуше. Проехать без него из Мангуша в Ялту или Гурзуф невозможно. Срок и правила действия документа аналогичны.
Пропуск на авто требуется и для передвижения в пределах Мариуполя.
"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь, - помните: сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - подчеркнул Петр Андрющенко.
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17 апреля сообщали, что в Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу.
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По состоянию на 8 мая оккупанты запрещали мариупольцам передвигаться в черте города и ОРДО без справки о "фильтрации" и двух пропусков.
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