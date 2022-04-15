В Мариуполе оккупанты запрещают хоронить погибших и проводят эксгумацию тел людей, убитых ранее

Об этом заявили в горсовете Мариуполя .



"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до того были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей", - говорится. в уведомлении.



В каждом дворе стоит русский смотритель и не разрешает людям похоронить своих городских. Зачем оккупанты проводят эксгумацию и куда направят тела, неизвестно.



"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе". Каждый преступник понесет наказание!" – отметили в городском совете.

Напомним, в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан в подземном переходе в окрестностях города в районе Садков, чтобы потом уничтожить их в крематории.

Также рашисты заставляют мирных жителей одевать белую ленту, являющуюся враждебным символом - хотят сделать людей "приманкой" для украинских снайперов.

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