В Мариуполе оккупанты захватили два иностранных корабля, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранными флагами в восточноукраинском портовом городе Мариуполь, заявив, что они теперь считаются "государственной собственностью", что стало первым подобным действием против коммерческого пароходства", — говорится в публикации.

Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании "Smarta Shipping" и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для погрузки грузом металла. российские власти месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии уволили их.

Еще один корабль, попавший в руки россиян – панамский "Blue Star".

Российские оккупационные власти сообщили владельцам судов о "силовом изъятии движимой собственности с принудительным превращением ее в государственную собственность", и что никаких компенсаций за это не будут выплачивать.

В украинском МИД заявили, что знают о намерении "российских оккупационных властей в Донецке создать "национальный" флот из краденых в Мариуполе судов".

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