В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
Лучших врачей из оставшихся во временно оккупированном Мариуполе забирают в военный госпиталь и заставляют работать на оккупантов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Нормальные врачи уехали. Проукраинские врачи выехали или их вывезли. Тот, кто там остался - "пришел к успеху". Ожидать от этих людей соучастия, помощи людям не приходится. Не видим мы какой-то активной помощи мариупольцам с точки зрения врачей - они заботятся о себя. Рабочий день прошел - до свидания", - сказал он.
Андрющенко отметил, что это усугубляет ситуацию.
"Даже те, кто имеет квалификацию и хотят помогать - вместе с гражданским госпиталем находится военный. Лучших врачей забирают туда и заставляют работать на оккупантов. В этом случае медицинская помощь мариупольцам вообще не остается", - подытожил советник городского головы.
- Ранее депутат горсовета Дмитрий Забавин заявил, что во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории.
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