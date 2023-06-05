Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Нормальные врачи уехали. Проукраинские врачи выехали или их вывезли. Тот, кто там остался - "пришел к успеху". Ожидать от этих людей соучастия, помощи людям не приходится. Не видим мы какой-то активной помощи мариупольцам с точки зрения врачей - они заботятся о себя. Рабочий день прошел - до свидания", - сказал он.

Андрющенко отметил, что это усугубляет ситуацию.

"Даже те, кто имеет квалификацию и хотят помогать - вместе с гражданским госпиталем находится военный. Лучших врачей забирают туда и заставляют работать на оккупантов. В этом случае медицинская помощь мариупольцам вообще не остается", - подытожил советник городского головы.