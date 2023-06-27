В Мариуполе оккупанты выселяют из уцелевших квартир людей, чтобы разместить военных
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе россияне начали выселять из уцелевших квартир людей, потерявших документы на жилье, чтобы разместить там своих военных
Об этом он написал в телеграмме.
Андрющенко отметил, что из собственных квартир выселяют людей, не имеющих возможности доказать право собственности на жилье документами.
"По-простому, если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то жизнь бездомной тебя гарантирована. Вот так - вещи на улицу, людей в никуда", - написал он.
По его словам, в одну из квартир Кальмиусского района заселяются русские офицеры из оккупационного корпуса Мариуполя. У них есть ордер от главы оккупационной администрации города.
- 10 апреля советник городского главы Мариуполя сообщил, что в Мариупольском районе Донецкой области российские захватчики выселяют местных жителей из села ради размещения своих военных.
- Позже он рассказал, что оккупанты снесли в городе 350 многоэтажек. Вместо этого они построили до 35 многоэтажек разной этажности, не все из которых еще сданы в эксплуатацию.
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