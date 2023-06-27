Об этом он написал в телеграмме.

Андрющенко отметил, что из собственных квартир выселяют людей, не имеющих возможности доказать право собственности на жилье документами.

"По-простому, если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то жизнь бездомной тебя гарантирована. Вот так - вещи на улицу, людей в никуда", - написал он.

По его словам, в одну из квартир Кальмиусского района заселяются русские офицеры из оккупационного корпуса Мариуполя. У них есть ордер от главы оккупационной администрации города.