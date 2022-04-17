В Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу, - советник мэра

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .



"Оккупанты продолжают выдачу пропусков на перемещение внутри города. Фактически такой пропуск выдается в одном месте - улица 130-й Таганрогской Дивизии, 114 в помещении Левобережной налоговой", - сообщил он.



Сотни мариупольцев вынуждены стоять в очередях за пропуском, без которого на следующей неделе запретят не только перемещаться по городу, но и находиться на улице.



"Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся. Уточняем", - добавил Петр Андрющенко.



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