В Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу, - советник мэра
В Мариуполе россияне выдают людям пропуск для перемещения по городу. Есть информация, что это подготовка к паспортизации
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Оккупанты продолжают выдачу пропусков на перемещение внутри города. Фактически такой пропуск выдается в одном месте - улица 130-й Таганрогской Дивизии, 114 в помещении Левобережной налоговой", - сообщил он.
Сотни мариупольцев вынуждены стоять в очередях за пропуском, без которого на следующей неделе запретят не только перемещаться по городу, но и находиться на улице.
"Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся. Уточняем", - добавил Петр Андрющенко.
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