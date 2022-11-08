В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих заводов строить укрепления на Херсонщине, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты вербуют рабочих заводов строить укрепления на Херсонщине. Он считает, что это может быть очередная волна скрытой мобилизации.
Об этом советник пишет в телеграме.
Андрющенко отметил, что оккупанты рассказывают о несуществующих линиях обороны и предлагают повышенную заработную плату за эту работу. Он отмечает, что из-за отсутствия профильной работы в городе количество желающих растет. Андрющенко считает, что это может быть очередная волна скрытой мобилизации.
Также советник рассказал, что в Мариупольский порт вошли первые российские корабли с грузом военного назначения, на которых завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сот комплектов военной формы.
"Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих в Украине", - пишет Андрющенко.
- 5 ноября в эфире Эспрессо советник городского головы Андрющенко рассказал, что враг перебрасывает через Мариуполь военную технику и личный состав.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное