Об этом советник пишет в телеграме.

Андрющенко отметил, что оккупанты рассказывают о несуществующих линиях обороны и предлагают повышенную заработную плату за эту работу. Он отмечает, что из-за отсутствия профильной работы в городе количество желающих растет. Андрющенко считает, что это может быть очередная волна скрытой мобилизации.

Также советник рассказал, что в Мариупольский порт вошли первые российские корабли с грузом военного назначения, на которых завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сот комплектов военной формы.

"Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих в Украине", - пишет Андрющенко.

5 ноября в эфире Эспрессо советник городского головы Андрющенко рассказал, что враг перебрасывает через Мариуполь военную технику и личный состав.