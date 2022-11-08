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В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих заводов строить укрепления на Херсонщине, - Андрющенко

8 ноября, 2022 вторник
15:48
война с Россией

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты вербуют рабочих заводов строить укрепления на Херсонщине. Он считает, что это может быть очередная волна скрытой мобилизации.

Об этом советник пишет в телеграме.

Андрющенко отметил, что оккупанты рассказывают о несуществующих линиях обороны и предлагают повышенную заработную плату за эту работу. Он отмечает, что из-за отсутствия профильной работы в городе количество желающих растет. Андрющенко считает, что это может быть очередная волна скрытой мобилизации.

Также советник рассказал, что в Мариупольский порт вошли первые российские корабли с грузом военного назначения, на которых завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сот комплектов военной формы.

"Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих в Украине", - пишет Андрющенко.

  • 5 ноября в эфире Эспрессо советник городского головы Андрющенко рассказал, что враг перебрасывает через Мариуполь военную технику и личный состав.

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Мариуполь
оккупированные территории
Петр Андрющенко
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