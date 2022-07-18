В Мариуполе оккупанты ведут скрытую мобилизацию через объявления вакансий
В Мариуполе по приказу российских кураторов оккупанты ведут скрытую мобилизацию через объявления вакансий, как это было в Донецке
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
Российские кураторы приказали оккупационным властям Мариуполя провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста. Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября – после проведения псевдо референдума о присоединении к России.
"Армия врага понесла большие потери, поэтому сейчас Россия пытается мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях Украины, - подчеркнул городской глава Мариуполя Вадим Бойченко. - Это их попытка усилить свои позиции. Но уже сейчас они понимают, что победа нашего государства - это только вопрос времени. Как и освобождение Мариуполя. Обращаюсь к мариупольцам, которые находятся в городе, не поддавайтесь российской пропаганде и избегайте трудоустройства там, откуда вас бросят на "фронт" умирать. С каждым днем победа Украины все ближе и наш Мариуполь обязательно будет уволен".
Как отмечено, осенью прежде всего мобилизуют студентов "университетов", неквалифицированных рабочих комбината, работников полиции и уволенных из пунктов фильтрации. А уже скрытую мобилизацию проводят из-за объявления вакансий, как это делали в Донецке. Сейчас вроде бы ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии. "Донецкие" возмущаются нежеланием мариупольцев идти в добровольцы - защищать "молодую республику" и "освобождать" другие города Украины.
- В России идет скрытая мобилизация, чтобы собрать "пушечное мясо" для войны в Украине
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