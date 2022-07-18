В Мариуполе оккупанты ведут скрытую мобилизацию через объявления вакансий

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Российские кураторы приказали оккупационным властям Мариуполя провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста. Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября – после проведения псевдо референдума о присоединении к России.

"Армия врага понесла большие потери, поэтому сейчас Россия пытается мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях Украины, - подчеркнул городской глава Мариуполя Вадим Бойченко. - Это их попытка усилить свои позиции. Но уже сейчас они понимают, что победа нашего государства - это только вопрос времени. Как и освобождение Мариуполя. Обращаюсь к мариупольцам, которые находятся в городе, не поддавайтесь российской пропаганде и избегайте трудоустройства там, откуда вас бросят на "фронт" умирать. С каждым днем победа Украины все ближе и наш Мариуполь обязательно будет уволен".

Как отмечено, осенью прежде всего мобилизуют студентов "университетов", неквалифицированных рабочих комбината, работников полиции и уволенных из пунктов фильтрации. А уже скрытую мобилизацию проводят из-за объявления вакансий, как это делали в Донецке. Сейчас вроде бы ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии. "Донецкие" возмущаются нежеланием мариупольцев идти в добровольцы - защищать "молодую республику" и "освобождать" другие города Украины.

В России идет скрытая мобилизация, чтобы собрать "пушечное мясо" для войны в Украине

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