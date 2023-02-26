В Мариуполе оккупанты в очередной раз сносят историческую застройку XIX века, - советник мэра

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Улица Греческая. Еще одна историческая улица с оригинальной застройкой XIX века и раритетами внутри перестала существовать и пойдет под демонтаж", - написал он.

По словам советника мэра, Мариуполь – это город, которого "пока уже нет".