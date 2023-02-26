В Мариуполе оккупанты в очередной раз сносят историческую застройку XIX века, - советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики снова сносят историческую застройку города: теперь это происходит с домами XIX века на ул. Греческая
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Улица Греческая. Еще одна историческая улица с оригинальной застройкой XIX века и раритетами внутри перестала существовать и пойдет под демонтаж", - написал он.
По словам советника мэра, Мариуполь – это город, которого "пока уже нет".
- Напомним, Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики разрушили исторический центр временно оккупированного города : среди изуродованных зданий - первый банк Мариуполя и кинотеатр "Победа"
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