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Главная война с Россией В Мариуполе оккупанты установили мобильные душевые палатки из-за отсутствия водоснабжения

В Мариуполе оккупанты установили мобильные душевые палатки из-за отсутствия водоснабжения

28 мая, 2022 суббота
10:01
война с Россией

В Мариуполе россияне установили мобильные душевые палатки из-за невозможности возобновить водоснабжение в домах горожан

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России – мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность России – уничтожение и мародерство", - заметил он.

  • 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .
  • Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
  • В Мариуполе люди вынуждены потреблять техническую воду вместо питьевой.

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