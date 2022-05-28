В Мариуполе оккупанты установили мобильные душевые палатки из-за отсутствия водоснабжения
В Мариуполе россияне установили мобильные душевые палатки из-за невозможности возобновить водоснабжение в домах горожан
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России – мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность России – уничтожение и мародерство", - заметил он.
- 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .
- Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
- В Мариуполе люди вынуждены потреблять техническую воду вместо питьевой.
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