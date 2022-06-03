В Мариуполе оккупанты усиливают "фильтрацию" и поиск проукраинских активистов, выезд из города запрещен, - советник мэра
Самопровозглашенные оккупационные власти Мариуполя приняли решение усилить "фильтрацию" и внедрить более жестокие меры по поиску украинских активистов, выезд из города запретили
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его информации, во время "совещания" военные РФ и коллаборанты приняли решение об усилении режима "фильтрации" в Мариуполе.
"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри Мариуполя и бесконтрольная утечка информации в Украину", - отмечает Андрющенко.
По его данным, россияне усилят работу карательных отрядов и интенсифицируют процесс поиска украинских активистов.
Кроме того, по словам Андрющенко, на "совещании" оккупанты обсуждали риск развития холеры в городе и вопрос вымирания рыбы в акватории Азовского моря. После чего приняли решение закрыть город на карантин и запретить выезд.
Советник мэра также призвал мариупольцев покидать город и бежать "даже через Россию в дружеские страны".
Андрющенко предупредил, что дальше может оказаться только хуже.
- В Мариуполе российские оккупанты планируют присвоить оставленные в городе автомобили
- Ранее Андрющенко сообщил, что в порт Ростова прибыло российское судно из 2,5 тыс. тонн металла, похищенного оккупантами в Мариуполе.
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