В Мариуполе оккупанты уничтожили Художественный музей им. Куинджи с картинами всемирно известных мастеров
Российские оккупанты в Мариуполе уничтожили здание художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились 2 тыс. экспонатов и оригиналы картин всемирно известных мастеров
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было – там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.
В музее хранились оригиналы работ других украинских художников – Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса. Их судьба пока неизвестна.
Фонд музея насчитывал около 2 тыс. экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.
- Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в пгт Иванкове Киевской области, оккупанты уничтожили местный музей, где хранилось около 200 произведений Марии Примаченко. Все были уверены, что картины были утрачены навсегда.
- 28 февраля стало известно, что картины Примаченко удалось спасти – жители вынесли их из горящего музея.
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