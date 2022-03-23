В Мариуполе оккупанты уничтожили Художественный музей им. Куинджи с картинами всемирно известных мастеров

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было – там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В музее хранились оригиналы работ других украинских художников – Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса. Их судьба пока неизвестна.

Фонд музея насчитывал около 2 тыс. экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в пгт Иванкове Киевской области, оккупанты уничтожили местный музей, где хранилось около 200 произведений Марии Примаченко. Все были уверены, что картины были утрачены навсегда.

28 февраля стало известно, что картины Примаченко удалось спасти – жители вынесли их из горящего музея.

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