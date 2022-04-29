В Мариуполе оккупанты украли из разбомбленной больницы часть уцелевших аппаратов ИВЛ, - советник мэра

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, после обстрелов Мариупольской больницы №4, расположенной недалеко от завода "Азовсталь", российские оккупанты извлекли из-под завалов и смародерили лечебное оборудование, в частности аппараты ИВЛ, которые необходимы для лечения тяжелобольных ковидных пациентов.

Аппаратуру захватчики вывезли на территорию РФ.



"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление" , – прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении непризнанной "ДНР"

Кроме того, около 100 тысяч мариупольцев грозит смертельная опасность из-за неблагоприятных условий для жизни и антисанитарии.