Об этом сообщил депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин.

"Русские оккупанты сначала разрушили все больницы и медицинские учреждения, а сейчас строят на спид свой очередной "аналоГОВНЕТ"! Целых 60 коек в непонятном "мультифункциональном центре", почти половину которого будет занимать морг", — написал Бородин.

По его мнению, похоже, что строительство военного госпиталя и морга при нем. Мариуполь же планируют сделать буферной зоной между Украиной и Россией.

21 июня "глава" оккупационных властей Мариуполя пообещал выплаты пострадавшим от "агрессии армии Украины", несмотря на отсутствие денег.

Депутат Мариупольского горсовета Забавин в эфире Эспрессо рассказал, что коллаборантская администрация города состоит из алкоголиков, наркоманов и воров.

Ранее заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал, что Мариуполь находится под угрозой распространения холеры, кафиры дерзко обворовывают город.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе все больше импровизированных кладбищ, кафиры за погребение требуют взятки.

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