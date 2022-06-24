В Мариуполе оккупанты строят больницу с огромным моргом, - депутат горсовета
В военном госпитале на 60 коек почти половина площадей предназначена под морг
Об этом сообщил депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин.
"Русские оккупанты сначала разрушили все больницы и медицинские учреждения, а сейчас строят на спид свой очередной "аналоГОВНЕТ"! Целых 60 коек в непонятном "мультифункциональном центре", почти половину которого будет занимать морг", — написал Бородин.
По его мнению, похоже, что строительство военного госпиталя и морга при нем. Мариуполь же планируют сделать буферной зоной между Украиной и Россией.
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